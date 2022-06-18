跳水金牌林昀蒂參與運動實境秀跨界打棒球。（巨宸製作提供）

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》宣布7月9日開播，集結中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義、方昶詠、陳文賓、林其緯、黃紹熙等６位王牌教練，與一群不會打棒球的金牌選手，展開30場的熱血訓練賽及正式賽，除職棒明星黃忠義等人外，將有超過10位球星擔任飛行教練，指導運動員打棒球。

《超級王牌棒球隊》今(18日）曝光「體育系男友」參賽陣容，包含有網球王子之稱的藝人紀亞文、孟祥祖、呂佳彬、林昀蒂與薛銘文等5位體育系男友，紀亞文則是隊上唯一擁有藝人身份的運動員，他們日前參與節目錄影，一字排開吸引民眾爭相合照，排隊合照人數眾多，讓這群男友們差點趕不上下一個行程。

紀亞文頂著藝人明星光環，兼具網球選手與國際執照網球教練等三重身份參賽，他因參與網友雙打比賽，意外摔倒在地，導致韌帶嚴重斷裂，醫生評估要休養一年半，錯過近年相當有話題的實境節目，而就在治療十個月時，他收到《超級王牌棒球隊》的邀約，克服十個月沒法跑步、跳躍缺乏體能鍛鍊等心理障礙，毅然決然地接受這項挑戰。

跌破眾人眼鏡的是，他拿出網球場上沈著冷靜與全方位洞悉對手來球特質，付出一切努力，站在投手丘上催球速、拼好球數，一次次奪三振與安打成為《超級王牌棒球隊》罕見稱霸投手丘與打擊的王者。

才剛拿下2022全國錦標賽金牌的現役跳水選手林昀蒂，他曾因參與跳水比賽時泳褲滑落，「蜜桃臀」在世界爆紅，受封世界最美翹臀，成一時網路熱議。24歲的他是節目年紀最小的鮮肉，理所當然成「忙內擔當」，面對其他哥哥姊姊，可愛靈動的他，是隊上的氣氛製造機，只要他在就有花絮漏網鏡頭，他將鎮守中外野。

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》宣布定檔民視無線台自7月9日起每周六晚10點播出，LINE TV自7月10日起每周日晚10點播出。