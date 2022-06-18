Joe Biden falls off bike while cycling in Delaware

《紐約郵報》（New York Post）18日報導，美國總統拜登（Joe Biden）在他位於德拉瓦州（Delaware）雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的度假別墅騎腳踏車時，一時失去平衡而跌倒，讓附近的特勤局幹員一擁而上，趕緊將已經79歲的拜登扶起。

根據現場拍攝的影片，拜登騎乘腳踏車跨越斑馬線、在人群前方停下來時，突然失去平衡摔倒在地。拜登稍後告訴記者，他「沒事」，當時是停下來準備和支持者聊天，結果鞋子卡在腳踏車踏板上，才讓他摔了一跤。

在美國「有線電視新聞網」（CNN）上傳的YouTube影片底下，有網友打趣地問：「是誰覺得把輔助輪拆掉很安全的？」還有人指出，一個老人從他的腳踏車上摔下來，根本是美國的「完美象徵」；但也有網友認為跟拜登比起來，川普（Donald Trump）可能根本就沒辦法騎腳踏車了。

拜登的年齡問題已成為美國媒體關注焦點之一，尤其是白宮已宣布他有意於2024年競選連任；若成功勝選，拜登將以82歲的高齡展開第二任期，卸任時更已跨越86歲大關。