高雄全家海神職業籃球隊成軍元年勇奪T1 LEAGUE 元年首冠，同時也是高雄史上職籃首冠，為感謝神隊友一路相伴與支持，18日下午於漢神巨蛋一樓戶外廣場舞台區舉辦季末感恩球迷會，與神隊友簽名互動，一同分享並慶祝封王喜悅！

參與球員包括賽季結束後馬不停蹄，分別加入亞洲盃與世界盃資格賽中華男籃代表隊集訓的「中華雙星」總冠軍賽MVP胡瓏貿、吳怡斌，以及于煥亞、余純安、林任鴻、勤明慶、李漢昇、陳懷安、蘇文儒、呂威霆，皆出席今天球迷見面會。