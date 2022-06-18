EBC噪咖6月號封面人物邀請到R＆B小天后Julia吳卓源(以下簡稱Julia)，當被問到如何定義自己，她不假思索的說「我很愛唱歌，就這樣」，簡單明確，正如她多年間對音樂不忘初衷的熱愛。性格開朗的她，坦言自己是性格灑脫的類型，但雖然平常大多是颯爽乾脆的一面，也還是有比較小女孩的時候。Julia笑說可能是她經紀人講話有撒嬌口音的關係，讓她不自覺被影響，但若要刻意撒嬌賣萌就真的沒辦法。

性格陽光的她，對於工作也有認真嚴肅的一面，「我平常都是笑笑的、開心的，個性比較chill。但碰到工作或認真面對一件事情，如果我的臉看起來比較臭或沒有表情，不代表我在生氣或是不開心，跟平常笑笑的我有落差，只是因為沒有時間去表情管理（笑）。」且她過去不擅長表達，就只是順著大家的意見去做，但現在她更了解自己了，也開始更能表達自己的想法。

Julia也坦言過去會很在意批評，一句不好的話就會影響整天的心情。現在雖然仍會受影響，但會往好的方向想，提醒自己有很多喜歡妳的人，就盡力做好作品、好好去做喜歡的事情。「我從小接受的觀念是，你盡力了，那失敗也沒關係，只要繼續努力下次還有機會更好，不要一次失敗就過不去。我會想很多，但不會在悲傷的黑洞裡停留太久。可能會不開心一下、發洩一下，但下一秒就要振作起來」。

說起自己的音樂作品，Julia笑說她很愛《2622》中的〈floaty shit〉跟〈sunset〉，還現場輕唱了兩句。但若要說最能代表自己的歌，求好心切的她則認為還沒出來，「下一張(專輯)等等我，應該會在那裡面了。」關於未來的下一步，她認為是有計畫的隨遇而安。「我會隨緣的感受東西，不強迫自己，但還是有一個明確的方向，在要到達目標的過程當中，用準備好了的狀態，努力去做想做的事情。」