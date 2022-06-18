王顯瑜在美國求學8年，外語流利。（羅永銘攝）

王顯瑜自從有了愛犬「飛飛」陪伴，生活多了很多樂趣。（羅永銘攝）

王顯瑜有時會帶飛飛到電視台，跟他一起上班。（羅永銘攝）

鏡電視新聞主播王顯瑜外型陽光也很有愛心，他2年多前領養流浪犬「飛飛」，有時會帶飛飛到電視台，跟他一起上班。王顯瑜回想去年3級警戒時，多虧有飛飛陪伴，潤滑與家人的關係，「狗狗會給我穩定的感覺，因為狗狗聽不懂人話，訓練時需要用語調，所以時常用開心的語調與牠溝通，自己也跟著變開心了。」

王顯瑜在美求學8年，外語流利，大學讀心理及新聞系，因容易對別人苦難有共感，放棄當心理諮商師，選擇投入傳媒領域。他已入行11年，談到主播台上的難忘經驗，他想起有次播報高雄城中城大樓大火，有位住戶返家，發現女兒命喪火場，「播完則這新聞，我整個大爆哭，以至於新聞結束，導播沒把鏡頭回到我身上，直接順播下一則新聞。」

感情豐沛的他，現在若知道將播報生離死別的新聞，會刻意彈手指或看天花板轉移注意力，等導播倒數時再回神，才不會情緒大噴發；他坦言以前容易情緒起伏大，因媒體工作改變很多，加上現與愛犬互動，情緒更加穩定，「因為可以抱牠、摸牠，我整個情緒就變得很舒緩。」

帥氣的王顯瑜擁有一批死忠粉絲，他說前陣子有瘋狂粉絲追到電視台，自稱是他朋友，因行跡可疑，被機靈的櫃檯小姐擋下，那人後來自討沒趣離開。害怕嗎？他搖頭說：「一來可能我聽過比這更荒謬的事，二來我練過拳擊跟健身。」還透露曾有網友想買他的原味內褲，任他開價，他要求對方捐6萬給公益團體，只要把收據給他看就寄出，後來那位網友沒回應，他也就封鎖了對方。

他精瘦身材看得出平時有在練，為了上鏡頭跟體健報告漂亮，不僅一周上5天健身房，也做好飲食控制，「以前我非常愛吃甜食，還一次能吃5顆馬卡龍，但現在不能吃那麼多了。」而媒體工作壓力大，王顯瑜透露每天花半小時至1小時打射擊電玩，來抒解壓力。