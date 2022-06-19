《週末大爆卦》

桃園市長選舉，民進黨選對會18日一致同意，建議新竹市長林智堅為桃園市長候選人，國民黨則徵召前行政院長張善政出戰、民眾黨派出立委賴香伶。時事評論員鄭村棋直指，賴香伶、林智堅、張善政3位人選都是空降。

鄭村棋18日在中天政論節目《週末大爆卦》中直言，賴香伶、林智堅、張善政3位人選都是空降，主持人李珮瑄笑說、「一語道破」。鄭村棋指出，嚴格來講，空降本身並不是問題，當在地沒有好手或沒有能手時，派出好的戰將空降沒問題。但是就一個政治現實面，在地就一定有盤根錯節，就算那個人的能力比較差，但實力還是比較夠；外來的除非是超級戰將、光芒萬丈、萬眾擁戴，要不然會產生一些扞格。

鄭村棋接著指出，如果是張善政、賴香伶、林智堅這3人參選，負面因素同時抵銷，3個都是從外地來的。但張善政的最新說法是，他在龍潭工業園區待過12年，並不是空降。

鄭村棋表示，關鍵是誰能夠整合在地的力量。這樣的困局，三個黨、三個候選人都有，看來民眾黨問題還小一點，因為民眾黨沒有在地勢力，賴香伶相對開拓起來比較容易，但是還是得說服在地的人，為什麼一個外來者比在地的更熟悉、深入，而且心真的放在這個地方。如果真有心，以前為什麼沒來桃園，是不是在別地方的選區選戰不力，才跑到比較好選的桃園來？在地的選民難免會有這樣的疑慮。