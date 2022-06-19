通膨壓力居高不下，美元指數再度轉強，公債殖利率也向上攀高，股市波動幅度加劇，支撐面臨挑戰，長線投資仍按照既定規劃，線操作則需量力而為，可留意成交量能放大的強勢股。(圖/先探投資週刊提供)

至聖先師孔子曾說「人無遠慮、必有近憂」，然而經濟學家凱因斯最有名的一句話「長期之下，我們都死了」。通膨雖然是暫時的，有許多手段可以應對，但是價格一旦上漲、就回不去了，衍生出財富重新分配的可能性，而越拉越大的貧富差距則是社會問題。政策的作用力越大，未來所面臨的反作用力也越大。

聯準會的貨幣緊縮政策，雖然可望逐漸壓制通膨數據，且近期部分原物料價格已向下滑落，不過關鍵的油價依舊強勁，俄烏戰爭與中國封城依舊帶來不確定性。美國最新公布的五月消費者物價指數（ＣＰＩ），較去年同期成長達八．六％，為四○年來新高，預估升息時間將拉長，九月暫停升息機率降低。

緊縮政策動輒得咎

根據聯準會前次會議紀錄，所規劃升息與縮表步調確立，市場期待九月暫緩升息，在不確定因素減少下，股市展開彈升，然而五月ＣＰＩ出爐後，金融市場再次受到衝擊；美國公債殖利率在五月份走勢不同調，一年以內攀高，而一年以上於衝高後回到月初水準，不過六月起則全面走高，且突破五月高點。

按照原定計畫，聯準會將於六、七月會議各升息兩碼，然華爾街日報卻釋出可能升息七五個基點的報導，即超乎預期的三碼，倘若為真，則聯準會的信用恐將大打折扣，也顯示通膨短期的影響已超過掌握，一般預估第三季ＣＰＩ仍位處高原期，因此，也可能維持按照計畫進行，不過九月不暫停而再次升息，留意利率點陣圖變化。

面臨此次供給面所引發的通膨，聯準會的貨幣緊縮政策，不論升息或縮表手段，都是從打擊需求面下手，主要是架構在美國經濟狀況強健之上，應能禁得起迅速收縮資金，從近期國外媒體與經濟數據來看，消費端逐步改變，然而通膨遲未下滑，倘若政策力道再度加大，也可能反而會加大經濟硬著陸的風險。

中國封城影響，損己不利人，不過開放理論上仍是可預期的，供應鏈的秩序也可望逐步恢復，而俄烏戰爭對油價、大宗物資與原物料價格具高影響力，一般預估規模可望縮小、談判也總會有結果。若兩大不確定因素漸除，對於通膨將有進一步壓制效果。

升息助銀行股擴大利差

匯市方面，美元指數五月中拉回，月底時不破季線而再次走高，突破波段新高機會濃厚，也使得大多數國家貨幣連袂走貶，其中日圓來到一三五，為二○年來首見，然日本央行仍可能持續維持高寬鬆貨幣政策，在利差逐漸擴大的狀況下，買進美元、拋售日圓趨勢恐將持續，而新台幣也再次逼近三○元大關。

美國時間六月十四、十五日，ＦＯＭＣ將召開貨幣政策會議，雖然之前已確立升息與縮表節奏，不過計畫總是難以趕上變化，回到台灣來看，五月ＣＰＩ年增率三．三九％，為近九年多來最大漲幅，而央行在三月升息一碼過後，本周將召開第二季的理監事會議，可能將會再次升息，一般預估在半碼到一碼之間。

壽險公司今年受到防疫保單、未實現投資評價影響，如富邦金、國泰金表現相對較弱，不過以銀行業務為主，如國銀的華南金、兆豐金、第一金與合庫金，都仍維持正報酬率，另外包含玉山金、台企銀、高雄銀等，也都具有彈升機會。

公布ＣＰＩ過後、ＦＯＭＣ召開之前，美國四大指數同步跌破今年低點，S&P 500指數累積跌幅已超過兩成，Nasdaq與費城半導體則都超過三三％，只剩下道瓊指數守在兩成之內，技術面上皆屬偏空，或偶有反彈，但至真正止穩恐至少耗時一季，聯準會緊縮政策拿捏尺度，在打壓通膨與經濟成長之間正持續縮小。

通膨是頭號大敵，油價是最重要指標，布蘭特與西德州原油目前都在一二○美元之上，技術面是高檔震盪以上型態，近期OPEC+產油國會議，將增加供應計畫提前到七月和八月，每日將增加約六五萬桶，然隨著中國解封需求復甦、俄羅斯供給可能減少，供需之間恐仍吃緊，已有法人預期將上看一五○美元。

加權指數隨國際股市修正，不過仍力守前波低點之上，若聯準會未改變原先的計畫，則短線上仍保有築底的機會，然中長期均線下彎，並不利指數有太大幅度的彈升，預期區間震盪以下的機會較大，極短線不論加權或是櫃檯指數，可參考六月十四日下影線支撐是否有效，另外，新台幣匯率為籌碼變化指標。

從股市歷史來看，長線投資者按照自己原本的計畫布局即可，本多終勝、人類也永遠會向前走，而在短線的操作方面，由於盤勢偏弱，信心與成交量能都不足，連貫性較差、擴散效益低下，趨勢向下的個股不建議抄底或攤平，可集中焦點在強勢個股身上，業績與題材兼備，成交量能放大則表現空間也較大。

貨運價格高漲，是本波通膨起跑的源頭，美國總統拜登更批評航商是敲詐行為，國會將審議「二○二二年海運改革法案」，重創國際各大業者股價，國內貨櫃三雄之前沒跟漲，下跌一樣有份，雖說可以預期未來產業必將回落，然而目前超低本益比、超高殖利率，依舊乏人問津，壓抑整體傳產類股的評價表現。

ＩＰＣ、汽車、網通族群走強

央行升息或許是金控股中以銀行為主體個股彈升機會，另外具穩定配息的產業龍頭股，也是短線撐盤的工具，此外，進入股東會密集期，基本面展望佳的產業，較有機會抗跌甚至逆勢攻擊，再接下來，則是一年一度的除權息行情，須留意棄息賣壓，目前完成填權息為少數，迅速填權息個股較易有波段攻勢。

傳產股中以汽車類股表現相對優異，中國減徵乘用車購置稅，規模達到六○○億人民幣，比亞迪股價創下歷史新高三五八．八六人民幣，於Ａ股市值首度突破一兆人民幣，其他如長安、一汽、長城等也同步大漲，台灣相關概念股雨露均霑，且還有新台幣貶值的加持，耿鼎、帝寶高角度攻擊。

工業電腦產業缺料問題，預期下半年將可望普遍性趨於緩解，與華碩結盟的振樺電、獲台達電入股的立端，業績明顯持續復甦，股價表現強勁，與華碩集團旗下研揚交叉持股的廣積，雖受子公司廣碇影響，不過本體在季底效應發酵下，營運表現不看淡。

伺服器、低軌道衛星與高速運算，短線上雖然可能有些許雜音，不過長期而言都是發展潛力十足的產業，網通也持續隨科技演進而蓬勃發展，剛掛牌的新兵正基，主攻無線通訊模組設計，受惠自有品牌「AMPAK」遞延訂單陸續出貨，加上應用於OTT STB的無線通訊模組業績成長，五月營收創歷年單月次高，帶動股價挑戰興櫃高點。

《先探投資週刊2200期》

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