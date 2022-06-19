屹立在台北市信義區17個年頭的誠品信義店租約將至，明年底可能面臨租約到期熄燈命運。

究竟以統一為首的台南幫房東們，為什麼不願意再將統一國際大樓商場續租給誠品？

「謹請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益，願意再次考慮全球最大繁體中文書店存在之社會效益，給予誠品生活一個公平考試的機會……。」6月8日傍晚，誠品生活緊急發出千字聲明，向誠品信義店的大房東統一集團喊話，盼同意續租誠品信義店。

讓一向低調的誠品董事長吳旻潔如此大動作的原因，在於統一當天召開臨時董事會，會後公告以新台幣58.96億元價格，向環泥建設及坤慶國際取得統一國際大樓商場22.98％的持分。該動作被外界解讀為，由統一、統一超、太子建設、南紡組成的「台南幫」房東們，決定齊聲向誠品續約說「不」。

盤算一》希望提升投報率

「其實誠品在2、3年前就知道續約情況不樂觀……。」知情人士透露，統一對誠品信義店的租金早有微詞。首要原因，就是統一認為該商場從2006年開幕以來，年營業額都未達到合約規範的50億元抽成標準，導致房東每年只能收取4.5億元固定租金，年度投資報酬率僅1.5％，不及金管會規範壽險業者投資不動產的最低收益率2.345％門檻，也遠低於信義計畫區商場租金行情。

不具名商仲業者直言，一年4.5億元的租金，放在17年前的信義區當然是非常優渥，但如今市場成熟、一屋難求，像是鄰近的微風百貨，外傳其在信義區三館共承租3.2萬坪空間，每月租金就逼近2億元。而誠品承租的統一國際大樓商場面積約為1.4萬坪，就算以誠品新提出的1年4.8億元租金來看，平均每月4千萬元的租金，也很難稱其是「優於市場行情」的條件。

近年信義區商辦租金走揚，與百貨商場產生競合，則可能是讓房東們不願與誠品續約的第二個推力。

盤算二》轉商辦更有利可圖

根據最新實價登錄紀錄，今年4月，信義區地標南山廣場的8樓以每月119萬元出租，換算每坪租金高達4515元，創下今年信義計畫區辦公室最高價，而商仲業者預估，未來4千元可能僅是信義區頂級商辦的「地板價」。