隨著新冠肺炎本土疫情持續延燒，防疫保單恐翻倍理賠，也導致保險公司醞釀停賣防疫保單。全民瘋搶的防疫保單，有人投保2、3張甚至高達5張防疫保單，也因著近來掀起一波防疫保單停售改版潮，不少人看到新聞不免擔心：「我買的防疫保單有效嗎？」為維護保戶權益，由產險公會、壽險公會、22家壽險、14家產險公司及中華電信、台灣網路認證公司等合作廠商，在現行保險科技運用共享平台的基礎上建置「保險存摺」平台（網址：https://insurtech.lia-roc.org.tw/index.html），目前已正式上線，提供民眾可以隨時隨地查詢、最即時的個人保險資料，以利解決常見在保管過程中遺失、紙本受潮等痛點。

我買的防疫保單有效嗎？

據了解，保戶可以透過該「保險存摺」平台查詢以本人為要保人或是被保險人的所有人身保險已投保狀況，又分為「普通會員」（免費）和「白金會員」（年費100元）兩種；其中，普通會員僅能查詢到「保單總覽」單項資料，至於白金會員則開放1年內不限次數可以查看所有保單資料（包括：保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效及要╱被保險人資料等）。

此外，如果是父母為孩子投保需特別留意：由父親為孩子買保單，則父親需成為該平台的白金會員，才可以看到以父親為要保人時所有的有效保單資料；至於母親為白金會員也是同理，另外不論父母哪一方為孩子買保單，都要額外支付年費新台幣100元成為白金會員才可。