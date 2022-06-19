美中兩國及其領袖處於目前的地位，是命運及週期規律所致。美國因此經歷了相互強化的成功大週期，以致過度行為而在某些領域趨於沒落。同樣地中國因此經歷了負向的衰退大週期，以致陷入困境，導致革命性改變，而使中國來到目前所處的相互強化上升週期。

命運及債務週期使美國現在進入長期債務週期的晚期，欠債太多，卻仍需要快速增加更多負債，但無法以硬通貨償還。因此美國必須以週期末期的典型方式，將債務貨幣化，以印鈔彌補政府的赤字融資。

很諷刺、也不足為奇的是，美國處於這不利地位，正是成功引來過度的後果。譬如因為美國在全球大獲成功，使美元成為全球主要儲備貨幣，美國人因而可向世界他國（含中國）借來過多的錢，以致美國處於積欠他國（含中國）許多錢的弱勢地位，那些國家則因持有重債國的債務而地位不穩，重債國的欠款還在快速增加，並將債款貨幣化，使得付給債權國的實質利率低於零。

換句話說，中國因典型的儲備貨幣週期，想要存下很多全球主要儲備貨幣，於是借出太多錢給想借入太多錢的美國，造成目前美中爭霸時，處於尷尬的債權國與債務國關係。

大量財富累積背後的巨大隱憂

命運與財富週期運行的方式，尤其在資本主義下，透過激勵引導及資源投入，令美國人大幅進步並創造大量財富，最後造成龐大貧富差距，目前正引起衝突，威脅到國內秩序及美國維持強大所需的生產力。中國以往是因債務和貨幣缺失，引發典型的財政崩潰，加以內部衝突與外國勢力衝突，才會在正逢美國上升時，中國的大週期卻步入財政衰弱階段，當此惡劣狀況發展到極致，便促成變革，最後產生採取激勵機制及市場／資本主義作法，使得中國長足發展，財富大量累積，也出現貧富懸殊，可想而知會日益令人憂心。

命運及全球實力循週期行方式，同樣已使美國處於必須抉擇的不利處境，是要戰鬥以維持地位和現行世界秩序，還是要退卻。舉例來說，由於美國在二戰時贏得太平洋戰爭，即便不符經濟原則，但命運及全球實力週期促成美國現今在七十多國設有軍事基地，以保衛美國領導的世界秩序。

歷史顯示，所有國家的成功都依賴於國力持續增強，卻不致過度而使國家邁向衰亡。真正成功的國家都能夠維持長達二、三百年，但沒有國家能夠永久持續。

至此我們已看過以往五百年的歷史，尤其著重於荷、英、美的儲備貨幣帝國的興衰週期，也略讀過中國一千四百年來的歷朝歷代，一路談到現在。我這麼做的目的，是要以一路演變到現在的宏觀角度來看當前的情勢，找出事態發展的因果模式，以便把現狀看得更清楚。現在我們要縮小範圍，更仔細地檢視現狀，但不可忘了大局。在縮小範圍之際，許多事件如華為、制裁香港、關閉領事館、戰艦移航、前所未有的貨幣政策、政治鬥爭、社會衝突等等，在發生時會顯得更為嚴重，回顧時嚴重性就大幅降低。我們發現這種事件天天紛至沓來，若要一一檢視，每一件的篇幅都不止一章，我不打算這麼做，只簡要討論重點議題。

歷史教導我們，戰爭有五大類型：1）貿易／經濟戰、2）科技戰、3）地緣政治戰、4）資本戰、5）軍事戰。我要再加上6）文化戰及7）自我戰。

凡是明智的人都情願不要發生這些「戰爭」，而是選擇合作，但我們必須務實地承認，那些戰爭目前存在。我們應該運用歷史前例，及了解當前事件的實際發展，來思考接下來最可能發生什麼，如何妥善因應。

我們看到這些戰爭，目前正以不同程度進行。不該誤解為個別衝突，而應視為由一個發展中的大衝突衍生出來的相互關聯的衝突。在觀察這些衝突的演變過程時，我們需要考察並設法理解交戰各方的戰略目標：例如是想要加速衝突（有些美國人認為這是美國的上策，因為中國實力的成長步調較快，時間愈久對中國愈有利），還是試圖緩和衝突（因為有一方認為，不打仗對本國比較好）？重要的是，為防止衝突升級到失控，兩國領導人應搞清楚，有哪些「紅線」及「引爆線」標示衝突嚴重程度的變化。