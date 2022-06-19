根據《財訊》報導，養樂多是不少人從小喝到大的乳酸菌飲品，該公司持續推陳出新，一瓶含有一千億個代田菌的養樂多最近暴紅，對獲利也大有貢獻。

根據《財訊》報導，一般人常喝的養樂多，一瓶一百毫升內有1百億個以上的代田菌，多認為有助腸道環境。1999年該公司推出「養樂多四百」（含四百億個代田菌）後，即開始致力研究高菌數和高密度的商品，並確認高密度代田菌具有舒緩壓力、提高睡眠品質的功效。

《財訊》報導指出，後來，「養樂多一千」問世，2019年十月開始在某些地區銷售，去年擴大到日本全國。銷量也從2020會計年度的平均一天42.7萬瓶，2021年度增加到114.7萬瓶。2021年度淨利因此比前一年度增加14%，達449億日圓，創下歷史新高。

《財訊》報導指出，由於口碑傳播，導致通路大缺貨，養樂多公司因此在官網上道歉。台灣目前尚未販售，但已有網友討論日後若開放邊境，也極有機會成為爆品。