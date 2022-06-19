奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/20～6/26星座運勢，天蠍座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，處女座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，金牛座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。其中牡羊座整體運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握。

▍牡羊座

整體運勢★★★★★

牡羊朋友下周將是思緒清晰快速的一周，自我管理相當良好，也因為如此，面對人事物及狀況時，會相當快速的解決許多問題。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友面對事情都提不起勁，主要是因為冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。愛情運需要留意，感情中多了些摩擦，溝通時總是堅持己見，建議要適時關心彼此，才不會澆滅了彼此的熱情喔！

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子朋友下周行動力下降，雖然腦海中仍舊有努力的想法，也想付諸行動，但卻無法實行，面對人事物，也顯得提不起勁。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友感到自我矛盾，處理事情時猶疑不定，無法下決定，下周也顯得比較沒自信，事業上產生許多問題，但是卻找不到改善的地方，建議要試著冷靜下來，避免無頭蒼蠅的狀況。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友，行動力增強，選擇起身改變，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯，所以下周如果有想改變些什麼的想法，要更謹慎考慮。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開，原因大多是因為尚未準備好，也因為過度的保護自己，讓發展受到許多限制。下周偏財運優於正財運，理財觀念增強許多，懂得規劃有利的理財方式，有機會增加進帳。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再煩躁。而這樣的狀況也終於能讓一直以來忙碌的你，有時間好好思考未來了！下周愛情運最旺，雙方對於承諾的認定加深許多，更願意為這段感情付出，感情全面升溫。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友下周的生活充滿踏實、穩定的感受，過往擾人的事情減緩許多，讓你感到開心愉悅。事業發展穩定，感到安心不少，而也因為如此，更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息！

▍射手座

整體運勢★★

下周射手座朋友突然變得優柔寡斷，自信與動力也因此消退，而這樣的狀況也讓自己面臨挑戰與阻礙，奧斯提醒下周要拿出行動力，別想太多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題，都有很大的意願與行動力好好解決。一部分是來自對於現況的不滿足，所以鞭策自己不斷的找機會突破。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶朋友下周的生活充滿平衡安穩的元素，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況感到滿意許多，只是如果過去過得比較偷懶的朋友，下周就沒那麼有收穫囉！

▍雙魚座

整體運勢★★

雙魚朋友下周面臨一些困境，金錢運需要留意，正偏財運皆不佳，也有破財的可能，可能會因為一時衝動而消費大筆金錢，或是物慾提升而亂花錢。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】