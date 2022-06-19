免疫力就是最好的醫生！新冠肺炎疫情下，如何強化免疫力，保護自己與家人免受病毒侵襲，是所有人都關注的重點。免疫力雖非越強越好，但若功能下降，絕對是防疫警訊，專家整理7大跡象可能是體內免疫力衰退的症狀，國際血液與免疫醫學研究權威、中研院院士伍焜玉博士也推薦5種有助增強免疫力的食物。

●常感疲勞、腸胃不適 當心都是免疫力拉警報

「人體的免疫系統相當複雜，但在複雜中維持良好的秩序，運作起來很機警精密，」伍焜玉院士指出，免疫系統之所以有如此威力，完全靠一群無私的血液細胞，「細胞種類繁多，但分工合作得很順暢。這些細胞反應迅速，分泌出一系列強而有力的蛋白質及小分子化學物，將入侵的細菌、病毒包圍並消滅掉。」

一般健康人的免疫機能運作，在平常沒事時處於休息狀態，一旦病菌、病毒入侵體內，就可以馬上啟動免疫發炎反應，抵抗微生物感染。因此平日只要健康飲食、足夠睡眠、適量運動、養成紓壓習慣，就可以維持人體健康免疫。

不過許多人由於生活作息或飲食習慣不佳，導致身體長期處於發炎狀態，對維持正常免疫機能就是傷害。如果缺乏免疫力，百病叢生；但免疫力若過度活化，過敏炎症與自體免疫疾病也會隨之而來。長春藤預防醫學健康管理中心整理了7種身體狀況，包括腸胃不適、過敏、傷口不易癒合、皮膚炎、長期疲倦、頭痛、經常感冒等，都恐是免疫力降低或失衡的症狀：

(資料來源/長春藤預防醫學健康管理 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●緩減慢性發炎 伍焜玉博士推薦5種食物

1.葡萄

紅葡萄皮中含有一種抗炎的小分子化學物──白藜蘆醇 （resveratrol），具有抗炎作用，也含有抗氧基活性。

2.大蒜

大蒜有抗發炎作用，而且可經由抗炎抑止癌症，針對腸胃系統的癌似乎有特別的預防作用。

(示意圖/Shutterstock)

3.綠茶

可控制出血、增進傷口癒合，降血糖及助消化。研究發現綠茶素會抑止發炎基因，具有抗炎作用，它也具有抗氧基的作用。

4.蔓越莓

含有豐富的營養素，如維他命E及體內所需的錳、鐵及鈣等微量元素，也含有大量多酚類化學物，具有抗氧化作用，可保護細胞與組織。

5.青花菜

大量膳食纖維可幫助腸胃消化，從青花菜中分離出來的幾種成分有幾種都具有抗氧化及抗發炎的功能，也有報告指出其具有抗癌作用。

除了這些食材之外，伍焜玉博士也提醒，日常三餐的飲食中多吃魚、蔬果、堅果，減少攝取紅肉類食物。為了保護心臟及全身健康，也要減少鹽、糖與脂肪類食物的攝取，才能維持正常免疫狀態並且減低慢性發炎，打造自體健康防護罩。