這些年由於生活和飲食型態的轉變，肥胖人口不斷增加，也因為國人的健康意識逐漸提升，減肥已經成為全民運動。許多人總是在減肥中，但最怕的一件事就是因為吃太少，而餓到狂暴式進食。

營養師程涵宇表示，當飢餓來襲時，任誰都擋不住，然後一餓就容易減肥失敗，為此，特別整理出8個超級簡單，卻能自然吃東西、不會過量或過飽的秘訣！

1.至少一半的食物來源是蔬菜

蔬菜含有大量的水分和膳食纖維，而且熱量低！用非澱粉類蔬菜取代一半的澱粉，你可以吃同樣體積的食物，但仍然可以減少總熱量！研究發現，吃進的食物量是會讓我們大腦覺得飽的重要原因！

2.每餐或零食都有吃蛋白質

研究發現，蛋白質比碳水化合物或脂肪更能增加飽腹感！選擇好的蛋白質例如雞蛋、去皮雞肉、乳製品、海鮮和魚類、植物蛋白也是不錯的選擇，可像是豆腐、豆漿。

3.飯前/進食中喝水

飯前喝一杯水可以少吃點東西。吃飯時喝水取代喝湯、喝含糖飲料少吃進很多熱量。

(圖/程涵宇營養師臉書)

4.第一口食物吃蔬菜

從低熱量的蔬菜開始吃可以消除飢餓感，並且幫助減少吃澱粉。但是要注意沙拉醬的量，有些會讓熱量爆卡！

5.用比較小的盤子吃東西

騙大腦有用！使用較小的盤子可以幫助控制份量，同時讓大腦認為自己吃得多。

6.認真吃飯

不要一邊滑手機一邊吃飯！專心吃飯而且慢慢吃更能聽見身體的聲音發現身體告訴你餓跟飽的訊息，分心的話真的容易不小心吃得更多！吃太快更只會吃下更多不需要的食物！

7.吃辣

在食物中加入辣椒或生薑可能會讓人感覺更飽，吃得更少，辣椒中的辣椒素的化合物實際上可以幫助減少食慾和飢餓感。研究發現，吃辣椒作為開胃菜的人在之後的午餐和零食中吃進的熱量比不吃辣的人少190 大卡。如果不吃辣，吃生薑也有類似效果，不妨試試早餐喝薑茶。

8.水溶性膳食纖維

富含水溶性纖維的食物能夠讓我們覺得有吃飽，那是因為水溶性纖維含有更多的水，使食物的體積更大。

在消化道中，水溶性纖維會產生一種濃稠的凝膠，有助於減緩消化，避免飢餓感！燕麥片、奇亞籽、南瓜、豆類、蘋果和梨子中都含有豐富的水溶性纖維！

程涵宇特別指出，減少熱量不等於會餓！超級簡單的8個方法，讓人從永遠吃不飽、吃不滿足的大食怪，變成吃一小餐就很飽很飽的小鳥胃！