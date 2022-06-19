不論是衝浪、戲水、郊遊等各種戶外活動，或是在工地工作、外送員等在外從事作業，又或是常需長時間騎車的朋友，日常外出務必作好防曬。美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫師提醒，防曬不單只是在防曬黑、防曬傷，防的也包括皮膚癌，若經常直接曝曬，恐增皮膚癌風險，相關防曬務必作好，而若曬傷也應了解如何處理。

●出遊、工作、騎車要防曬 醫：防曬傷也防皮膚癌

曾奕騰醫師表示，常出遊、在外工作，也意味著較常接觸皮膚癌風險，也就是紫外線，不論是UVA、UVB、UVC這些都有皮膚致癌的風險（UVC雖然大部分被臭氧層阻隔，但因臭氧層漸少，人體曝露機會增加），特別是經常曬傷者，可視為紫外線吸收過量所形成短期可見的結果，若持續如此，恐使皮膚癌上身。

(圖/今健康提供)

醫師也表示，曬傷如同灼傷，輕者如一度灼傷，易出現皮膚刺、癢、疼痛、灼熱、紅種、脫皮等現象。情況嚴重出現水泡時則如二度灼傷。曬傷症狀可持續數天至數周，症狀通常在曝曬後6-24小時最顯著，換句話說發現時曬傷已形成。

另外，曬傷對人體的直接傷害也不只在於脫皮、水泡等不適，若面積過大，如同大面積灼傷，可能出現脫水、電解質不平衡等，嚴重也會有急性腎損傷、生命危險的可能。因此提醒若日曬時出現暈眩、噁心、想吐、頭痛、發燒、尿液減少等症狀時，就需要特別留意，立即停止曝曬，若休息補充電解質後仍然不適，必要時應盡早就醫。不論是防皮膚癌、防曬傷，在曝曬之前就得在此之前作好準備。

●曬傷擦蘆薈可治癒？醫：僅緩解症狀 有水泡不要擦

曬傷處置第一步是降低皮膚溫度，應大量沖冷水約15-20分鐘，也可浸泡冷水或以冷水浸濕毛巾敷於患部，民眾曬傷時常見會以擦蘆薈、燕麥、甘草成分的凝膠或乳液產品改善。

不過曾奕騰醫師提醒，這些雖可改善不適，不過並沒有治療的效果，也不會加速傷口復原，且需要注意的是，這些產品部分族群可能會造成過敏或刺激反應，未必適合每個人，若擦上後有發現皮膚更加不適就該立即停用，若情況嚴重應盡速就醫。

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而若是嚴重曬傷、出現水泡者，應避免塗抹上述產品，盡早就醫由專業醫師評估是否引流水泡，並依據患者情況開藥，如抗生素、類固醇的藥膏或口服藥物、止痛藥等。

醫師也呼籲，不論曬傷輕重，脫皮或出現水泡，都不宜動手撕下或戳破，以避免形成傷口造成細菌感染。情況較輕、脫皮者，可在患部塗抹乳液即可。而出現水泡者則如上述的處理方式，盡早就醫。

●醫教３觀念防曬傷、皮膚癌！

不論是工作、出外遊玩享受陽光，避免曬傷、防範皮膚癌不能只光靠防曬乳，特別是許多男性常會有「男生擦什麼防曬乳」的謬思，這點也要留意。

(圖/今健康提供)

曾奕騰醫師表示，長時間戶外活動者，應使用UVB防曬係數SPF30以上、UVA防護PA++的防曬乳，且在外出前就需塗好塗滿，厚度也要足夠，建議塗抹2-3層為佳，確保厚度足夠，且也得擦上防曬護唇膏，嘴唇是民眾在防曬時較容易忽略之處。而若時間超過2-3小時，或是從事水上活動後，也都要再補一次防曬乳。另外，外出時間也很重要，應盡可能避免在10:00-14:00這段時間曝曬在陽光下。

在非活動時，也還是盡量待在陽傘、騎樓、樹蔭等遮蔽物下、陰暗處為佳，並可戴太陽眼鏡、寬邊帽等幫助遮蔽，日常可穿著薄長袖、外套等防曬，以減少不必要的曝曬。

再次提醒，防曬的重要不只在於防曬黑、曬傷，也是防範皮膚癌的重要關鍵，經常在外跑跳的朋友務必要做好防護措施，才好放心再外遊玩或工作。