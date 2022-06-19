Omicron亞變種BA.2.12.1在美國盛行。

最新中國大陸研究發現，感染新冠變異株Omicron早期亞變種的民眾，後續還是有可能感染包括BA.2.12.1、BA.4、BA.5等Omicron亞變種，即便他們已經打過疫苗，甚至施打過追加劑。

路透社報導，北京大學率領的研究團隊17日在國際知名學術期刊《自然》（Nature）刊登研究成果，他們發現，已經接種過新冠疫苗但仍不幸感染Omicron的患者，體內會誘發能中和原始新冠病毒株的抗體，但如今在多國盛行的Omicron亞變種已經發展出能脫逃這些抗體的突變。

研究發現，目前在美國盛行的Omicron亞變種BA.2.12.1，以及佔當地新病例超過21%的BA.4、BA.5，擁有早期亞變種BA.1、BA.2所沒有的突變。

研究人員在試管實驗中發現，這些新亞變種「明顯脫逃感染新冠肺炎及接種疫苗後產生的中和抗體」。

不過大陸的研究也發現，美國禮來藥廠（Eli Lilly）研發的單株抗體藥物bebtelovimab及阿斯特捷利康藥物Evusheld當中的合成抗體cilgavimab，能有效中和BA.2.12.1、BA.4、BA.5。

研究人員警告，輝瑞/ BioNTech及莫德納目前根據BA.1發展的次世代疫苗，「可能仍無法對新Omicron亞變種達成廣效保護。」

未參與這項研究的耶魯大學醫學院（Yale School of Medicine）傳染病研究員奧布阿古博士（Onyema Ogbuagu）指出，儘管發展出針對Omicron的疫苗會有些優勢，但是比起現有疫苗及追加劑，只會帶來邊際效益。他說即便有免疫逃脫情形，預期疫苗仍能保護患者避免重症。