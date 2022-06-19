厭倦日復一日的通勤、開著無趣的會議，許多人嚮往提早退休結束這一切，可夢想實現後的生活，又是否符合你的期待？理財專家多根（Sam Dogen）在34歲存下300萬美元（折合新台幣近9000萬元）的鉅款提前退休，每年還有8萬美元（折合新台幣約237萬元）的投資收益，但他羅列5個缺點坦言，早退並非想像中的美好，更重要的是要對自己的退休計畫有清晰的認知。

CNBC報導引用多根個人網站《Financial Samuri》撰文，多根出身於中等收入水準的家庭，求學時努力取得好成績，自行支付大學學費。他向來都第一個進辦公室，也是最後一個離開。當然，他有幸能夠進入一間薪酬優渥的投資銀行工作，平時進行投資操作也帶來不錯的收入。即便如此，他還是省吃儉用，控制自己的財務狀況，這一切努力全都為了達成一項目標——提早退休。

2012年，年僅34歲的多根成功累積約300萬美元的財富，且每年還有8萬美元的投資收益，他做了一個重大決定，「離開金融業，提早享受退休生活」。

多根坦言，他並不後悔這個決定，提前退休是美夢成真。他放棄六位數的高薪，卻換來無價的「自由」。

不過多根也承認，提早退休仍有一些缺點。根據CompHealth 2017年調查顯示，400名即將退休的醫生中，有超過6成對退休不感興趣，主要是無聊、失去社交活動、失去目標等原因。

以下為多根提到「早退」的負面影響：

一、你可能會面臨身分認同危機

「你從事什麼工作？」這是許多人初次見面最常見的問題之一。當你從事一份工作十幾年，發現你再也不是投資專家、管理顧問後，那種衝擊會令人十分震撼。

離開工作崗位後，多根才意識到他對自己職業有多麼的入迷，不時會想：他待了11年，缺少了他的專業知識，會不會影響公司營運。但是幾個月下來，沒有任何一封電子郵件或電話詢問回任的意願，讓他終於認清公司不再需要他的事實。

二、你可能會懷疑是否做錯決定

年紀輕輕就退休，會讓你開始質疑自己的決定，放棄原本的薪資和地位是否正確？

當時多根有房貸壓力，也一度擔心此舉會不會鑄成大錯，但經過時間沉澱後，退休計畫越來越清晰。他創辦個人理財網站《Financial Samurai》，並在上面每周寫3篇文章，宣洩壓力和不確定感。幸運的是，網站獲得穩定的發展，他將從中獲得的利潤進行投資，創造可觀的收入。

三、你可能會被人們貼標籤

或許是因為年輕人退休終究是少數，亦或有人暗地裡忌妒你不用繼續在職場打滾。無論如何，人們不會像對待其他工作者一樣給予你應有的尊重。

最終，多根也厭倦解釋提前退休的原因，或是澄清自己不是拿了父母大筆錢財的那種人。為了讓對話更簡潔，並獲得社會的認同，他只能對外說「我是一名作家和網球教練」。

四、你可能會沒想像中的快樂

人們普遍認為，實現財富自由或離開討厭的工作會獲得永遠的快樂。但是研究顯示，任何幸福的感受都僅是短暫的。

多根從1到10分為自己評分，當初拿到一份滿意的資遣費時，他的幸福感飆到10分，這是能夠維持他5年生活開銷的一筆費用。但錢實際進入戶頭後，他又回歸退休後正常的幸福感受。

五、你可能會非常的無聊

提早退休就如同你喜歡的電視劇全劇終，你很高興他有個美好的結局，但也會為他的結束而感到空虛，不知道接下來該如何。

每天多出10到14個小時的空閒時間，多根承認確實影響做事效率，這使他缺乏追求成功的動力。朋友和前同事也因工作時間擠壓，難以相約出門。也少了公司周末聚會或是客戶舉辦的活動。他說，不管你信不信，但他確實很喜歡這些活動。

退休後的他試著參加各種聚會，結交新朋友，但社交活動基本還是集中在打網球或壘球的朋友。一直到妻子也提前退休，他的無聊才漸漸消退，更重要的是，他們成為了人父人母，讓他逐漸重拾目標。

多根總結，提前退休並不能解決所有問題，如果退休前不開心，退休後很可能也不開心。必須解決核心問題，再對退休計畫有個清晰的認知。否則，你只是將退休當作一個精神支柱，治標不治本。

以他自己為例，花費七年時間，終於找到自己退休的生活節奏：寫理財網站文章、投資房地產、網球教練和當一個丈夫及全職主夫，「提早退休並非永遠幸福的靈丹妙藥，但絕對勝過每天通勤和整天開會」。