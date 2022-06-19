英國一名71歲阿嬤僅花10英鎊（折合新台幣約363元）參加抽獎，沒想到運氣爆棚，抽中一棟價值350萬英鎊（折合新台幣約1.27億）的豪宅。有趣的是，這位幸運阿嬤接到主辦方打來通知中獎時，還誤以為是詐騙直接掛斷，跑去喝酒狂歡，直到女兒告知真相後，阿嬤才知道自己真的中獎啦！

每日郵報報導，蘇珊是一名退休的中學老師，花費10英鎊參加募資公司Omaze和英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）舉辦的抽獎活動。得知中獎的那一天，她和丈夫正在法國度假，這對老夫妻接到主辦方的來電，還以為是詐騙電話，果斷掛掉電話去酒吧喝酒。

主辦方聯繫她們的大女兒哈里特（Harriet），讓她去說服父母「真的」中獎的消息，才讓兩人知道自己一夕間獲得了350萬英鎊的獨棟豪宅。

英國71歲阿嬤花10英鎊，抽中1棟豪宅。（圖／翻攝Omaze）

報導稱，這棟豪宅位於有「英國最美鄉村」美譽的科茲沃（Cotswolds），占地1萬平方英尺的三層樓豪宅，能夠將科茲沃鄉村全景一覽無遺，還設有溫水游泳池和網球場，屋內還有健身房、桑拿浴室、電影院和健身房等。

蘇珊完全不須支付額外的貸款、稅金或法律費用，主辦方還會花費5萬英鎊幫助蘇珊搬家，而且這棟房產全權任用蘇珊處理，看是要出租、自住，甚至是賣掉都可以。據估算，如果蘇珊出租這棟豪宅，每月大概可有1.2萬至1.5萬英鎊（折合新台幣約44至55萬）的收入。

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