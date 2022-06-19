詐騙集團橫行，其中電話詐騙更是層出不窮。一名媽媽就表示，自己的女兒為了圓交換學生的夢，省吃儉用存到10萬，卻只因為接了一通電話，10萬瞬間沒了，述說被詐騙過程，網友們看到內文也直呼：「下錯訂單的電話千萬別理會」。

這名媽媽在臉書《爆怨公社》PO文「女兒帳戶僅有的10萬全被詐騙光了」，她表示，這些錢都是女兒省吃儉用，加上獎學金辛辛苦苦存下來的，為的就是明年出國當交換學生，連資格都已經考到，沒想到一通電話就把這10萬全騙走。

原PO說，日前女兒接到一通電話，表示女兒買書訂單下錯數量，要求女兒操作ATM，取消重新下單，女兒當下相當慌張，頭腦一片空白，就照著電話指示一一操作，操作完成後才發現10萬元都已經匯入詐騙集團戶頭。

原PO表示，女兒匯款後立刻察覺不對，打165報警，但對方手腳更快，早已把錢提領一空，凍結帳戶也來不及，為此打電話給自己崩潰大哭、自責自已太笨，讓她聽到超心疼。

原PO說，自己家境並不富裕，從小就放棄學業出社會賺錢，因此非常在乎女兒的夢想，不願讓女兒重蹈自己覆轍，因此鼓勵女兒勇敢追夢，自己也會定時給零用錢，女兒也都乖乖存起來，卻因為一通詐騙電話什麼都沒了，大罵照片集團真的全都該死。

不少網友看到也紛紛表示：「打電話來說訂單下錯的絕對不要理會」、「這手法好久了，10多年前就有」、「遇到陌生電話打來要你操作ATM的絕對別鳥」、「這些真的都老套了，記住勿聽陌生電話指示」、「只能說，當作花10萬買教訓」、「之前在網路書店買書就碰過了，我還把詐騙集團玩到惱羞掛電話」。