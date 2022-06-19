「甜蜜天后」王心凌近期參加《乘風破浪》人氣暴漲，17日播出的第二次公演，她撕掉甜美標籤，跟譚維維同台飆唱搖滾歌曲〈山海〉，王心凌從甜蜜天后變身搖滾女王，與隊友以顛覆性的舞台表現燃爆全場，贏下二公比賽的勝利，YT不到24小時累積百萬點閱次數，火登發燒影片排行第一名。
王心凌再度翻紅後，一舉一動更都成爲熱搜話題，過往的歌曲作品再度被網友們聽爆，數位成績斐然，實體專輯也在網上被狂搜，2020年推出的《My! Cyndi!》極精選平裝版被飆漲到3千多元台幣，精裝版更喊價到8千元台幣，她的經紀公司表示，「謝謝大家對心凌的支持，希望大家可以理性應援，不要浪費錢在被有心人炒作的商品上。」
最近王心凌在社群PO出的照片、影像中，被眼尖的網友們發現其手肘受傷、腳上瘀青，甚至走路一拐一拐的，讓粉絲們心疼不已；雖說是練舞時太認真所留下的痕跡，但很感謝這些珍貴的「記念」，她表示，「謝謝大家的關心，也別擔心，一定會好好照顧自己，在接下來的每個演出舞台也都會盡全力表現。」
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