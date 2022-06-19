【愛傳媒左化鵬專欄】宜蘭縣三星鄉有一座私設的「國父紀念館」，又名「中山聖道院」，在這裡，一代偉人國父孫中山先生，搖身一變成了財神爺，供人朝夕膜拜。

拜財神爺，是台灣民間普遍的信仰，在成千上萬座的廟宇中，財神廟幾佔一半。君不見，無論是通都大邑，或是窮鄉僻壤，到處可見財神廟。一年四季，善男信女們，不分晝夜，不論寒暑，提籃來燒金，努力添加香油錢，無怪乎，財神爺各個慈眉善目，笑臉迎人。

人們相信，白領階級的公教人員 ，要拜「文財神」如比干、范蠡、和石崇等；軍警人員要拜「武財神」如關公、趙公明等；工商界、影劇界、服務業，和一些實在搞不清楚自己的行業者就拜「五路財神」，如東路財神蕭升、西路財神曹寶、南路財神陳九公、北路財神姚少司、中路財神趙公明（又稱寒單爺）。

當然，還有一些其他的財神，也不可失之交臂，如土地公、布袋和尚、福祿壽三星、和合二仙（寒山．拾得）、沈萬三（擁有聚寶盆，富甲一方 ），此外還有二名偏財神，一是韓信（漢淮陰侯，因發明賭博用品，供土兵娛樂，提高士氣）。一是劉海，能戲金蟾，吐錢奉人。

拜財神，一定要展露笑顏，千萬不可愁眉苦臉，此外，拜財神的供品也不得馬虎。孔門七十二弟子中的端木賜，長袖善舞，經商聞名，也被民間視為財神，如拜端木賜，宜用羊肉，子曰：賜也，爾愛其羊，我愛其禮，可見端木賜，偏愛羊肉；拜過五關斬六將的關公，最忌諱用蟠桃、楊桃、水蜜桃。 桃「逃」諧音， 拜桃 ，是對關老爺大不敬，他會翻臉不領情。

至於革命家國父孫中山，何以會化身為財神爺，有一段有趣的故事。原先，在台東賣悟饕便當的李董（李照楨），一個便當賣新台幣六十元，他每天數著一張張百元大鈔找零錢，大鈔上國父孫中山先生的肖像，如鐵板釘釘般深印他的腦海，他突然想到，國父孫中山，不就是最大咖的財神爺嗎？

有了一張張「孫中山 」鈔票，便可通行天下。於是他起心動念，就供奉起國父孫中山。不料，乖乖隆地咚，自此他的生意愈發興旺，一年的便當 ，竟然可以賣出三千萬個 ，他發了大財，飲水思源，感恩圖報，就在宜蘭三星鄉，購地興建了中山聖道院。

如今，高165公分，重達 600公斤的國父孫中山銅像，就端坐在聖道院的大堂中，供人頂禮膜拜，不需要祭品，只要雙掌合什禮敬，祭拜時要默頌「 國父紀念歌」，方能效果加倍，更加靈驗。

作者為資深媒體人

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