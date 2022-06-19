my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time 🥹🌱👋🏾 pic.twitter.com/mryWdKnitN — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022

日本女將大坂直美宣布放棄今年的溫網，因為她的左腳阿基里斯腱仍不太舒服，她去年心理健康出問題也跳過溫網，前年則是疫情導致賽事取消。大坂直美沒有贏過溫網冠軍，最佳成績只有第3輪，她2019年澳網摘冠登上球后，同年在溫網首輪出局而失去球后寶座。

由於今年溫網自行封殺俄羅斯與白俄選手，導致男子職網ATP、女子職網WTA、國際網總ITF全數取消了溫網積分，可能影響部分選手參賽意願。加拿大女將布夏（Eugenie Bouchard）推文宣布退出今年溫網，除了她肩膀不適，她也不想參加無積分的比賽。

大坂直美先前表示：「如果我打溫網沒有積分，感覺就像表演賽，雖然我知道事實不是如此，但我的大腦就是會這樣想，讓我沒辦法全力拚戰。」英國名將莫瑞（Andy Murray）則在推特捍衛溫網，他指出「溫布頓絕不會是表演賽，觀眾也不會在乎你拿多少積分，但我保證大家會記得勝利者是誰。」

美國天后小威廉絲（Serena Williams）以外卡資格加入今年溫網，反正她很早就不在乎積分，而是要挑戰生涯第24座大滿貫單打金盃。澳洲選手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）稱讚溫網在職業網壇的崇高地位，即使沒有積分也是所有選手的夢想，他還勸大家要珍惜小威這一代傳奇球星上場比賽的鏡頭。