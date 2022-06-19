藝人夫妻檔王中平與余皓然的女兒韓菲，比爸媽的藝人身分更受到關注，不但有著精緻甜美臉蛋及清新氣質，而且有副好歌喉，外型不輸偶像明星，也因此被封為「校花級顏值」星二代，如今遠赴加拿大求學的她，經常透過社群分享生活點滴，近日她還特地拍片，介紹自己出國求學的過程，不料吐露曾經被嗆「這間學校有錢就能進」，韓菲則是一個轉念，高EQ神回應。

事實上王中平夫妻對一雙子女非常寵愛，尤其是韓菲，而她在爸媽心目中，一直都是個非常自動自發的孩子，她也曾在IG的問與答中，回答網友問題，韓菲自認是個自律的人，不僅學業有自我要求，連身材管理也是，只要產生想休息一下的念頭，她就有罪惡感，會變得自我厭惡，因此很難過自己這一關，「如果後果是你認為無法承受的，那就斬釘截鐵告訴自己不行」。

果真最終韓菲錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，並於8月飛離台灣，開始大學新鮮人生活，因疫情關係，時隔8個多月才回家，不時分享生活點滴，韓菲也開了YouTube頻道，最新影片中回答眾人對她的疑問，其中就包含國外求學的過程，她表示其實原本是要在台灣讀大學，但高二時跟家人討論之後，才轉換想法去國外升學，也因為這樣子起步較慢，韓菲感言真的比較辛苦，她只能以「怎樣做才可以離理想更近」為目的加倍努力，除了補習還去考相關證照，為此常常忙到半夜才休息。

韓菲也坦言，自從公開自己到加拿大念書後，酸言不少，還得承受外界對她的各種目光，例如很多人直接酸嗆：「這間學校有錢就能進」，她聽了其實很難過，「負面情緒多少會有」，但韓菲學著不要讓不好的情緒停在身上太久，畢竟「因為如果你都不讓你自己開心，別人也沒辦法讓你開心」，也鼓勵正在追夢的人，別被過度影響，「一件事物對你的意義不需要由別人來賦予」，被讚EQ超高。