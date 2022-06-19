今天各地晴朗炎熱，恐飆36度高溫，氣象專家吳德榮表示，午後山區、部分平地有局部短暫雷陣雨，尤其是各地山區及大台北、東北部地區3地有較大雨勢。氣象局指出，周一、二水氣稍增，午後雨區擴大，中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，今（19日）各地晴朗炎熱，高溫36度，花東有36度以上極端高溫，應注意防曬、防中暑；由於太平洋高壓仍偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢，應注意。至於雷雨地區，氣象局指出包括各地山區及大台北、東北部地區。

吳德榮表示，明起至周六（20至25日）太平洋高壓逐漸增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，局部雷陣雨範圍逐漸縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

氣象局則進一步指出，周一、二（20、21日）環境吹偏南風，水氣稍增，東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。周三至周六（22至25日）太平洋高壓影響，僅東南部有零星短暫陣雨，午後山區局部短暫雷陣雨。