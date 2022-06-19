烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日首度造訪南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

0801:綜合英國《衛報》（The Guardian）等外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日前往南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）及黑海港城敖德薩市（Odessa），並視察當地烏軍，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來他首度造訪南部戰事前線。

根據官方影片，澤倫斯基疑似在一處地下避難所頒發獎章給當地駐軍，他強調：「我們一定會挺住！我們一定會贏！」