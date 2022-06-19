本土疫情未歇，台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，台灣的確診率已超過10%，公共環境隨處都可能有病毒潛伏，他提醒民眾在外用7招自保，如搭乘大眾運輸用酒精擦消毒座椅和扶手、餐飲內用先用酒精擦擦拭環境、使用公廁用「酒精擦」包裹手把、不徒手吃東西或揉眼睛及挖鼻孔、在外吃飯前把餐具浸泡在熱湯或熱茶內2分鐘、避免跟非同住家人或外人用餐、入住旅館房間自行消毒、和他人說話務必配戴口罩。

許秉毅今（19）日於臉書粉專指出，這波疫情的確診率已逾10%，也就是說每遇到10個人，就有1人以上或染疫或曾經確診，公共環境到處暗藏病毒，隨時都要提高警覺，出門在外若做好7件事，應可確保安全，如搭乘大眾運輸工具，用「酒精擦」消毒座椅、扶手後，再坐下，用餐時，座位前的防疫隔板或周邊環境，也要記得用「酒精擦」擦拭；第二是使用公共廁所，用「酒精擦」包裹手把，再開門、關門。

第三是在任何情況下，絕不徒手拿東西吃，也絕不用手揉眼睛或挖鼻孔；第四在餐廳用餐時，把筷子和湯匙前端浸泡熱湯或熱茶2分鐘，殺死細菌和病毒後，再使用；第五為單獨或只跟同住家人一起用餐，避免家庭間與朋友間的交互傳染。

許秉毅說，第六為入住旅館時，因房間內的所有環境都有病毒存在的風險，可用「酒精擦」消毒所有會接觸到的東西，如枕頭、被子、桌椅、門把、衣架等，建立好自己的安全活動空間，最後則是與朋友或陌生人說話，務必記得彼此配戴口罩，避免飛沫傳染。

許秉毅提醒，善用「酒精擦」來建立安全活動空間，不徒手摸眼、口、鼻，並勤洗手、戴口罩，才能盡興旅遊，確保自己安全。