謎片導演圤智雨近來活躍於媒體版面，讓本土謎片「春水」聲量不斷，他也常在社群推薦女優或網紅，甚至公開徵選男優，未料，近期「第一女優」的言論，引起女優娃娃（翁雨澄）控訴圤智雨想對她「潛規則」；使圤智雨直接PO出兩人對話截圖「是誰主動說要以身相許呀？」

圤智雨17日一篇「看不起的AV女優」發文，控「某個女優是雙面人，沒有實際證據說人家搞妳，還在裝受害者，上次收了妳(女優)的十幾萬寫個文引發的新聞，妳也不照劇本走也就算了，因為出錢的是老大，妳說了算，但這次又捅別人還捅我，我就問，我看起來很笨嗎？」，怒氣止不住地表示「第一女優頭銜妳想拿到，先學會不割腕讓自己變成正常人吧！不指名是最後給妳的面子。」

翁雨澄透露被潛規則。（圖/翁雨澄IG）

翁雨澄在IG曬對話截圖。（圖/翁雨澄IG）

對此，女優娃娃看到圤智雨PO後，直接在文章下留言「你一直要捧紅我換跟我睡覺呢？還盧了非常久，這個我有錄音呢！你說你幫其他女優寫新聞收15萬，跟我收12萬就好；收錢之後你說操作我就是要攻擊吳夢夢，我不願意按你的意思公開攻撃吳夢夢就是不按你的劇本走」，她事後更在IG表示「為什麼知道要錄音呢?因為這已經不是他第一次電話約我潛規則了，錄音之前就在提了，很明顯的性騷擾，當然會選擇錄音。」

圤智雨對於翁雨澄的指控，直接曬出海量對話。（圖/圤智雨FB）

圤智雨則在昨(18)日深夜再度反擊PO出和娃娃對話紀錄，直指「吳夢夢好可憐喔被妳弄。」並認為規則成立，建立在一方使用權勢威脅情形下，半強迫對方同意。今天這件事是二選一，女生還很高興的跟我協商，並且完成了付費合作，這中間沒有不舒服不愉快的情節，去聽錄音也知道女方沒有心生畏懼恐佈。圤智雨繼續嗆「PO出來的文中，是誰主動說要以身相許呀？可以搞清楚重點嗎！」