民進黨選對會18日拍板定案，將徵召現任新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，資深媒體人黃揚明在臉書披露，去年的9月18日倡議推動新竹縣市合併的林智堅，在接受民視當家主持人胡婉玲專訪時，公開承諾，他既然倡議推動新竹縣市合併，「應該要留下來推動這件事」，但過去對大新竹的甜言蜜語，已成過眼雲煙！

黃揚明指出，推動新竹縣市合併期間，林智堅在諸多媒體留下「會留下來推動」的承諾，甚至去年12月27日新竹縣市合併破局在即，林智堅還開記者會表示，他不會參選2022大新竹市長，但還是會繼續努力推動新竹縣市合併升格。這些過去對大新竹的甜言蜜語，未來到桃園如何實現？

此外，黃揚明也質疑，在台灣應該還沒有還在任期中的民選縣市長辭職去選另一個縣市長的前例，林智堅可能創下一個空前紀錄。並且，市長若跑去選總統是不用辭職的，但林智堅選桃園市長是要辭去新竹市長職務，二者根本是五十步笑一百步！

黃揚明也順帶酸一下，鄭文燦去年說林智堅不在桃園的政治版圖，如今又盛讚林是桃園市長好人選，不禁讓人引用那句白海豚轉彎名言來諷刺：「鄭市長，他也是會轉彎的嘛！」