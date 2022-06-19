這樣也被罰？有民眾18日昨天將車停放在彰化市進德路與實踐路的白線內，卻被警方開罰違規停車，讓他百思不得其解。對此，警方指出，白色路面邊線內確實能停車，但斜插式與逆向停車，仍可處以600元至1200元罰鍰。

這網友在臉書社團《彰化人大小事》發文，稱彰化市進德路與實踐路上，有多輛轎車被警方開出罰單，但該處路段均劃設白線，車輛也都乖乖停放在線內，卻有民眾連停在自家門前都被開罰，讓眾人對罰則一頭霧水。

據《自由時報》報導，彰化警分局第五組組長汪振豪指出，道路白線確實可以停車，但車輛必須依照道路順行方向且僅靠路邊停放，逆向、斜插式停放均未符合規定，依法可開罰600元至1200元罰鍰；汪振豪表示，惟道路原先劃設的停車格為斜插式，否則違規停放者，警方均可依法取締。

實際上，今年4月間也有民眾遇上相同的問題，一名女駕駛載小孩至醫院就診，停車當下停車格的前後均停放機車，女駕駛情急之下，便以斜插式停車，未料，回頭發現被警方開出900元的違停罰單，讓她相當懊惱。當時警方回應，若對罰單有疑慮，可依循管道提出申訴。