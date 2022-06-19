據香港電台報導，澳門特區政府今晨宣布，根據評估，澳門面臨新冠病毒社區傳播及爆發的風險極高，從今天（19日）凌晨1時起，進入即時預防狀態。根據風險高低的程度，採取封閉和管控措施。

澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日發現社區有核酸檢測結果初步呈陽性，已立即採取各項管控措施，要求居民盡量留在家中避免外出，同時做好個人衛生防護措施。

澳門市政署即時協調清潔專營公司及外判清潔加派人手，凌晨對確診病例居所及工作地點周邊街道、大廈公用部分等區域，進行大型清潔及消毒工作。

澳門當局對圍封大廈開展住戶調查工作，同時分批安排居民接受核酸篩查採樣。當局強調，澳門各項民生必需品的庫存充足，已聯絡供應及零售商，要求確保供應穩定，呼籲居民毋需過量購買及搶購。

★澳門進入即時預防狀態 離境人士須有24小時陰性證明

今天上午6時起，從澳門各口岸離境人士須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；入境人士維持現行疫情防控措施不變。

★澳門大中小學即日起停課 公園等場所暫停開放

澳門特區政府教育及青年發展局6月19日宣佈，鑒於澳門特區進入即時預防狀態，為配合疫情防控工作，高等院校及非高等教育學校即日起必須暫停所有教學活動，直至另行通知。測考及畢業禮等活動延期安排，各項比賽及交流活動等則取消或延期；校園暫停開放，所有學生減少外出活動，跨境學生避免回澳。此外，私立補充教學輔助中心及持續教育機構暫停開放。

澳門教青局轄下各中心、青少年愛國愛澳教育基地、家國情懷館、青年旅捨、青少年展藝館、中葡職業技術學校體育館以及各自修室也暫停對外開放，重新開放時間另行通知。

稍早前，澳門體育局、文化局和市政署也已宣佈轄下的體育文化場所和公園等設施從19日起暫停對外開放，相關活動暫停舉行，直至另行通知。

6月19日，澳門發現社區新冠病毒核酸檢測陽性個案。澳門特區政府隨後宣佈澳門進入即時預防狀態，並按照分區分級精準防控方案，採取封閉和管控等應對措施。