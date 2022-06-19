年底九合一選戰將至，台北市長選戰更是外界熱議重點，一份民調顯示，若林佳龍參選，黃珊珊以31.1%的支持度，勝過蔣萬安的30.7%，對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，由於蔣萬安與黃珊珊民調接近，同時無法吸收陳時中因民調崩盤所釋放的淺藍、淺綠票，再加上蔡英文有意讓陳時中出戰、三角督的情況下，蔣萬安若拿不到基本盤選票，選情可能會非常危險。

據《震傳媒》13日所公布的民調顯示，若藍綠白確定派出蔣萬安、陳時中與黃珊珊參選台北市長，蔣萬安以31.4%的支持度領先黃珊珊（29.0%）與陳時中（24.2%），若綠營人選改為林佳龍，黃珊珊以31.1%的支持度領先蔣萬安（30.7%）與林佳龍（22.3%）。

對於黃珊珊的高民調，吳子嘉昨（18日）在其網路直播節目「董事長開講」坦言很驚訝，他指出陳時中改變了北市的選舉結構，由於陳時中防疫不利，北市綠營基本盤已被打爛。同時吳子嘉也指出，陳時中釋放不少能量，就會被有在做防疫工作的人吸收。

但吳子嘉也提到，陳時中所釋放的淺藍與淺綠票不會回到蔣萬安身上，「蔣萬安沒有拿到！」，他直言，蔣萬安在防疫期間的表現「等於沒有表現」，這時黃珊珊時常跟著柯文哲參與防疫，曝光率高，吸收到不少陳時中釋放的資源，「黃珊珊突然就變成了第一名」。

吳子嘉強調，「蔣萬安太弱」也是造就黃珊珊高民調的原因之一，他指出蔣萬安在陳時中與黃珊珊中間應有機會凸顯，沒想到卻與黃打成平手。同時目前綠營的提名邏輯就是「按照蔡英文的意志決定提名原則」，蔡英文就是要讓陳時中出戰北市，「給陳時中的理由很簡單，因為她認為三腳督的情況下陳時中一定贏」，因此吳子嘉預言，若蔣萬安在三腳督的情況下拿不到基本盤，選情可能會非常危險。