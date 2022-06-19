黑心快篩案引爆各界關注，食藥署長吳秀梅終於在昨（18）日回應，但卻說「大家該譴責的是違法廠商才對」。媒體人黃揚明表示，這次的案件就有如過去爆發的餿水油（地溝油）事件一樣，感嘆說「這一個月當中，食藥署到底做了什麼？」

黃揚明昨日在臉書表示，過去爆發的黑心餿水油事件，由1位老農夫與另2位農民先向屏東環保局進行5次檢舉，但環保局僅有前往現場1次，且只有停留5分鐘，還沒抽水化驗，僅目測後稱「水這麼乾淨，沒問題」就走了，老農最後透過友人轉向台中警方報案，經蒐證後整起事件才被揭發，屏東縣府衛生局、環保局、城鄉發展處、農業處及地政處的5位局處首長因此下台。

而在本次爆發的黑心快篩事件中，食藥署早在5月12日就致電醫優科技詢問，醫優科技也在5月13日送公文給衛福部、食藥署，但卻遲遲沒有下文，直到6月初吹哨者透過人脈找到已決標富樂快篩的國防部軍醫局，經確認後將事件轉交檢調偵辦，整起案件才爆發。

黃揚明說，2013年爆發黑心食品﹑塑化劑、毒澱粉等事件，時任食藥署長下台；2014年再爆發黑心油事件，又一位時任食藥署長下台；「這一次，接到檢舉公文的衛福部高官確診、食藥署長神隱，實在悲哀，比屏東縣府還不如。」