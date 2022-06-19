女星「Lydia」蔡沐妍是台大獸醫系出身，她近年加入《女人我最大》固定班底打出名號，蔡沐妍昨（18日）在臉書表示，每次看到出軌事件，大家都喜歡檢討女方，她認為，該被檢討的是有婚約在身、卻不懂自我約束的人，蔡沐妍還說，如果老公未來有小三的話，她不會告對方，「但是我會想盡辦法努力把我枕邊人的戶頭花到剩下幾千塊的！」

「最美性學博士」許藍方被控不倫已婚男醫師，她開庭前表示，戶頭只剩7000多元，無法支付律師費，只能解除委任律師，引發熱議，蔡沐妍就在臉書有感而發：「朋友間、網路上都在酸戶頭剩下多少錢的玩笑，但其實感情的事情真的也不是當事者以外的人理得清的吧」，還表示自己的戶頭也很常見底。

蔡沐妍提到，每次看到出軌事件，大家都喜歡檢討女方，她認為：「該被檢討的不是應該是有婚約在身還不懂自我約束的內（那）個人嗎？是不是社會對女人感情專一的標準比較高？男人好像出軌了外遇了就是剛好而已？」蔡沐妍認為，感情在沒有婚約的前提下，就沒有誰負了誰的問題，但若有婚約，就不是辜負了誰這麼單純的事，「就是有合約在身的那個人要被檢討要被處理啊！外面那一方知情與否我真心覺得都沒甚麼問題。」

蔡沐妍最後還標記醫師老公李岳樺，「未來如果有小三出現，放心我不會告妳（小三）的！但是我會想盡辦法努力把我枕邊人的戶頭花到剩下幾千塊的！（最好是我花得到）」。

蔡沐妍發文讓好友林可彤直呼：「你現在發這種只有文字的內容我都很緊張」，蔡沐妍則幽默說：「妳來留言我更緊張」，有網友則要她平時就要掌控老公存款、刷卡刷爆，蔡沐妍則自嘲：「來不及了，都結婚七年了我連他賺多少都不知道」、「首先我要先找到他的卡！」