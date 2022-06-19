Mike D'Antoni and Terry Stotts were the other two finalists for the job, sources said. Charlotte will have to restart process now. https://t.co/X5yMR8fybK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基19日搶先爆料，原本傳出將去黃蜂擔任總教練且簽4年合約的勇士助教艾金生，決定婉拒黃蜂老闆喬丹的邀約，繼續留下才剛奪冠的勇士擔任首席助教，原先的勇士主席助教麥克布朗則去國王擔任主帥。

艾金生這個決定頗出外界意料之外，因為原本外界認定他將擔任黃蜂新主帥，畢竟他是唯一見過喬丹的黃蜂面試對象，但在今天突然通知黃蜂與勇士高層，他將繼續留在勇士的決定，畢竟他比較想要留在勇士，幫助勇士下季挑戰2連霸。

「艾金生放棄了一份總教練的工作，決定回來繼續成為我們的一部分，這真的太棒了，」勇士前鋒威金斯今天表示，「這表示我們這裡都是一群只想贏球的人，大家都待在同一條船上，我們也都期待著未來。」

根據沃神表示，在艾金生婉拒前往黃蜂擔任主帥之後，黃蜂找尋新主帥的工作即將重啟，目前將以前火箭總教練丹托尼與前拓荒者總教練史托茲兩人機會較高，就看這次喬丹決定要先跟哪個總教練人選見面了。