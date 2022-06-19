真心換絕情！一名女子在港邊癡癡等待他的情人歸來，等到的卻是情人帶著他的另一半到來。高雄春天藝術節再推普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》，並邀請前澳洲雪梨歌劇院駐館導演的馬修．巴克利（Matthew Barclay）再度來台擔任導演，執導一個具有現代感的版本。

馬修表示日前也已經順利完成哥離出關，他表示，這是他第三次到高雄執導歌劇，很開心可以再度和台灣演員與工作人員一起合作。疫情下再度製作《蝴蝶夫人》，他表示，劇情和觀眾現在的處境、世界情勢很吻合，「疫情下人與人之間時常處在分離與隔閡之中，也考驗著彼此的信任。我除了維持原劇的角色設定，現代版本也讓觀眾更有共鳴。」

這次女主角蝴蝶夫人由女高音林玲慧飾演，男主角平克頓為1995年電影版《蝴蝶夫人》的男主角、美國男高音理查．卓克希爾擔綱演出，這次是他第16次演出平克頓。此外還有多位國內聲樂家包括巫白玉璽、翁若珮、羅俊穎、張殷齊、王郁馨、李增銘及謝銘謀等人。演出將於7月1日及7月3日在衛武營歌劇院登場。