王姓駕駛酒駕，撞倒路燈和路樹。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

白色小客車毀損。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高市新興區今清晨傳出巨大撞擊聲，原來一輛白色自小客車自撞分隔島，撞擊力道之大，不僅車子毀損，路邊燈桿、行道樹也被撞斷，34歲的王姓駕駛受傷，身上濃濃酒味，酒測值0.82，被依公共危險送辦。

經了解，34歲的王姓駕駛18日晚間與友人相約在青年路附近的酒吧飲酒，過程中喝了威士忌等酒類，到19日凌晨4時許結束後，王男竟自己開車要回鳳山住處，就在行經新興區民生、民權路口時發生車禍。

警方到場時，左側車身嚴重毀損，玻璃碎裂，路燈、路樹被撞倒橫躺在路中，現場一片狼藉，而王姓駕駛渾身酒氣，完全不記得事故是如何發生。

交通分隊到場進行測繪，初步研判王男應是沿民權一路北上至路口時未注意該路段有分隔島便直撞上去，應撞擊力道過大，撞倒路燈桿後，並卡在民生一路人行道上，幸好安全氣囊彈出，王男僅有腿部輕微擦挫傷，無生命危險。

警方後續持續調查該車肇事前有無其他交通違規，並掣單舉發，全案將依公共危險罪送辦。

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