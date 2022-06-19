「你都嘛自己教得很爽，我們常常都聽不懂！」學生的話說得直白，聽在嘉義縣新港國中老師林家弘耳裡，像一隻穿心入肺的箭，痛得他無法閃躲。之後，他透過推動閱讀及使用學思達教法，讓原本學習落後的學生產生學習動機，效果很好。他最近被教育部選為教育家典範人物。

林家弘的個性認真嚴謹，他的課自然也設計得扎實有內容，一向深獲學生喜愛；但他從來沒有想過，台上講、台下聽，單向的教與被動的學，傳統的教學方法所締造的學習效益，實際上並不高。他不斷思索：「老師不是課堂的主體，學生才是，應以學生的需求為出發，強調如何讓學生懂。」

林家弘將擔任圖書館閱讀推動老師時所學習到的「閱讀理解策略」，融入自己的生物課程中，教導學生如何閱讀課本與查找資料。他說，閱讀讓學生不受時空限制而與世界接軌，並獲得自學力、成為終身學習者的關鍵。

對講求效率的現代人來說，閱讀是個奢侈品，「現在許多學生甚至連課本都不讀，只看老師給的講義與筆記重點。」於是他巧妙運用講義的設計，引導學生看課本，去理解課文設計的邏輯，使學生即使不透過老師講解，也能培養出看懂課文、找出重點的自學力。

於此同時，林家弘更接觸到強調自學、思考與表達的「學思達」教學法，使他大受鼓舞，認為或許是改變課堂風景的途徑，於是將之與閱讀理解策略結合，翻轉教室。

他將班上前後段學生混合分組，透過異質性分組與討論，無形中縮短了前後段學生之間的隔閡，使他們在學習上彼此分享、互相支持，學習效益無形中大幅提升；並藉由小組合作，由強帶弱、教學相長，創造同學間的正向互動、凸顯個人特色與亮點，使學習由被動轉為主動，更培養合作解決問題的能力。