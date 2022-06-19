才剛拿下生涯首次總冠軍的勇士前鋒威金斯，19日受訪時表示，自己非常希望趕緊跟勇士完成續約，「我很樂意留在這裡，這裡是一流的球隊！他們對待球員與球員家人方式，就像一個大家庭，很多球隊會這樣說，但在這裡，他們舉動展現一切。」

職業生涯前5年半都在灰狼度過的威金斯，2020年才被灰狼交易到勇士，本季他的狀態不錯，更生涯首次入選全明星賽，來到季後賽也可提供適時火力，更在防守端上有效防堵東契奇、塔圖、傑倫布朗等對方球星，他跟勇士僅剩最後一年合約。

「很多人從沒想過我能走到這裡，甚至認為我無法在一支總冠軍球隊帶來貢獻，我覺得自己證明了那些人是錯的，我會繼續努力，」威金斯說，「我認為下個球季的勇士，甚至還有機會可以變得更好。」

不過上季早就是聯盟團隊薪資最高的勇士，接下來不僅要擔心威金斯的續約問題，還要考慮是否跟普爾續約，甚至是續簽季後賽表現出色的盧尼，根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，目前包含黃蜂、國王等隊都想招募盧尼，也讓勇士留下盧尼難度更高。