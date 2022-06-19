慘被當盤子，一名女子控訴，他們一行人到高雄興達港觀光漁市的餐廳用餐，點一份500元黑鮪魚下腹生魚片，但送來的卻是300元的「赤身」，也就是瘦肉部分，與店家反應後，對方還是再換一盤赤身給她，質疑店家欺騙、唬弄他們，發文公審業者。對此，店家解釋，是當天一尾黑鮪魚的顏色較紅，以紅油為主，絕不做什麼偷龍轉鳳的行為。

這名女網友昨（18日）在臉書「爆料公社」表示，他們到高雄興達港觀光漁市的某間餐廳用餐，點黑鮪魚生魚片的下腹，一份500元，但送來時卻是一份300元的赤身，因為他們曾在東港吃過黑鮪魚每個部位，所以一眼就知道送錯了，向店家反應後又換一盤，送來的依舊是赤身，覺得被店家欺騙，「以為我們是外行人，想唬弄的感覺」，最後只吃一塊肉，拍照存證就離開，「真的覺得這家不行、沒良心，列入黑名單」。

從原PO拍下的菜單中，能看到原PO點的是黑鮪魚下腹，但送來的卻是赤身。對此，網友紛紛留言：「感謝您正義的行為！ 這確實是赤身啊」、「這個的確是赤身，不是下腹肉」、「不誠實的店」、「很多店家都以為客人不會看不懂吃，先敲再說」、「這真的騙很大，我會直接叫他們老闆出來面對，價格超很多」、「坑殺觀光客」。

一名女網友指控到到觀光漁市的餐廳吃黑鮪魚，點下腹卻送來赤身。(翻攝自 爆料公社)

不過也有人緩頰，「可能是遇到鮪魚界的猛男，體脂率極低！」、「練過腹肌的下腹」、「看這種刀工搞不好切的那位，自己也不分清楚部位」。

還有專業網友看了文後，指出店家的菜單連刺身、赤身都搞不清楚，刺身泛指生切片、不是指魚的部位，赤身才是部位，指瘦肉的部分，連菜單都不專業。

店家解釋，這是兩尾黑鮪魚的下腹，一尾顏色較紅以紅油為主，另一尾油質偏向粉紅。(翻攝自臉書)

對此，店家在臉書回應， 出的二盤生魚片都是黑鮪魚的下腹，當天有二條魚，一尾下腹顏色較紅以紅油為主，另一尾下腹油質偏向粉紅，所以請客戶絕對放心，他們不做偷龍轉鳳的行為，也在這裡謝謝大眾客人的支持與指正。