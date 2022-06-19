網飛Netflix拍攝遭遇橫禍！日前平台新劇《The chosen one》劇組發生嚴重車禍，劇組人員搭乘客車在墨西哥南下加利福尼亞附近，駛乘在一條沙漠公路中撞車翻倒在地，最終導致2名演員死亡，目前演員身分經證實為克魯茲(Raymundo Garduño Cruz)以及阿吉拉爾(Juan Francisco González Aguilar)。

據當地媒體報導，16日兩位演員和工作人員所在廂型車，開車在沙漠公路上頭準備前往機場，卻突然衝出馬路後翻車，除了2名演員死亡另有6工作人員受傷，從媒體曝光車禍事故照中，可見到車輛的輪子朝上翻覆，車窗玻璃都被撞碎，座椅被翻車力道震出，還有不少血跡在地，甚至車門被甩到車輛旁空地。

Δύο ηθοποιοί από το «The Chosen One» του Netflix σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό! https://t.co/1fW9YxBIGR #newsbreak — newsbreak.gr (@newsbreakGR) June 18, 2022

網友紛紛熱議Netflix對安全不負責，也對生命離去難過，「願逝者安息」、「為失去親人的家庭祈禱」、「向已故的演員和工作人員」、「所以難道Netflix不能保證其演職員的交通安全嗎？」Netflix則向外媒《今日美國》解釋，劇組在16日發生車禍地點，是在聖羅薩利亞去往機場途中，並非是劇組所在的拍攝地點。

另一方面，加利福尼亞州官方文化部也曬出2位已故演員照片，哀痛發文本次Netflix新劇拍攝中的2名演員車禍身亡，除感念演員克魯茲和阿吉拉爾推動藝術文化的努力，也為釀成無法彌補的損失感傷。據悉該新作《The chosen one》講述的是12歲男孩發現自己是耶穌再降臨地球，必肩負拯救地球命運的故事。