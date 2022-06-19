和往年相比，今年「618」更多了一層不尋常的意義。在疫情等因素對大陸國內需求造成嚴重衝擊情況下，「618」不僅成為提振消費的重要抓手，更是對消費復甦「618」的一次檢驗。京東公布了今年 618 累計下單金額，截止到6月18日晚 23：59，2022 京東 618 累計下單金額超 3793 億（人民幣，下同），累計下單金額再創新高。

大陸國家統計局數據顯示，5月社會消費品零售總額年減6.7％，降幅比上月收窄4.4個百分點。隨著一系列促消費政策落地見效，大陸國內市場需求正在逐步改善。今年「618」線上線下消費表現如何？成為關注焦點。

據環球網報導，京東物流在大陸全國94％區縣、84％鄉鎮實現當日達或次日達，開門紅個人快遞業務單量年增長140％。京東表示，這是消費者對美好生活的嚮往，也是消費信心恢復，製造、流通等產業持續好轉的證明。

京東 618 數據顯示，6月17日晚8點10分鐘內，11個店鋪成交額瞬間過億。京東 618，京東雲每秒用戶訪問峰值年增長154.5％。

京東表示，手機品類全面爆發，小米，榮耀，vivo，OPPO，一加，摩托羅拉，金立，小辣椒，AGM 手機成交額 10 分鐘內年增長200％；Apple品牌成交額 1 秒破億；小米手機銷量增長超 5 倍；榮耀手機1分鐘破10萬台。其中，營運商合約機銷量10分鐘內增長超5倍，手機全管道業務成交額年增長480％。

此外，遊戲機、VR眼鏡、遊戲投影成交額10分鐘內均增長10倍，其中，索尼 PS5遊戲機熱銷，成交額超過10倍。相機品類成交額同比增長400％，電競路由成交額增長100％。戶外電源成交額增長超10倍，直插充電器成交額增長 100％。

家電方面，65英寸及以上大屏遊戲電視在10分鐘內成交金額超去年全天；新風空調成交額增長超去年全天；超薄冰箱、洗烘套裝成交額增長超500％；嵌入式洗碗機7分鐘成交額超去年全天；自清潔掃地機器人、洗地機、射頻美容儀、空氣炸鍋、加熱淨水器等趨勢類小家電同比增速均超300％。