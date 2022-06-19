女星侯怡君去年5月結束20年愛情長跑，與男星蕭大陸結婚，雖然一度鬧出小三風波，但兩人憑藉深厚情感挺過，而侯怡君過去也不諱言很希望生孩子成為母親，如今積極求子，老公蕭大陸日前出席新戲活動，說到侯怡君，吐露她耐力異於常人，不僅求子如此，連跑馬拉松都是，跑到命都快沒了，「她也不叫一聲」。

曾有過一段婚姻的蕭大陸，跟想結婚的侯怡君兜兜轉轉20年，兩人這些年多次分合，女方甚至一度跟別人論及婚嫁，但最後彼此終於認知「舊愛還是最美」，因此結婚，而侯怡君一直都懷抱當媽媽的夢想，因此老早凍卵，現在對的人出現，如今44歲的她，全力拚試管嬰兒。

蕭大陸在出席《市井豪門》記者會時談及婚姻，表示自己是金牛座不懂浪漫，遇到老婆生日，他是直接掏錢讓侯怡君自己買，而如今老婆的心思都放在生孩子上頭，蕭大陸透露，侯怡君正在打排卵針，都是自己打，「她說這是自作自受，自己要的東西自己承擔」。

而這次新戲推出，蕭大陸表示老婆從不介入他的工作，「只介入感情」，所以沒給意見，而本有邀侯怡君演出，但被她以人生還有重要的角色要忙而婉拒，但做足賢內助功夫，幫蕭大陸打點賓客伴手禮。

這回新戲，蕭大陸擔任製作人，雖然老婆侯怡君沒被說動出馬演出，但有另一個讓人感到意外的人選，就是謝忻，蕭大陸表示，這全是公司的意思，也表示雖然謝忻沒有演員經歷，但過去也有過歌手、主播跨足演出成功的案例，所以願意給謝忻機會試試。