台灣房價居高不下，若買房也要扛房貸近30年，一名21歲的女網友表示，父母在未和她討論的情況下買房，希望她能一起負擔房貸，說未來的房產都會留給她和弟弟，但結婚買房不在她的人生規劃裡，且家裡也沒多餘的錢，卻要揹房貸，痛批父母自私，網友則建議她確定房屋所有權，「因為說不定以後根本不是妳的，都是妳弟弟的」。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，今年21歲，家裡本來就有一間房子，最近父母又買了一間房，事後向她表示希望能一起負擔房貸，她傻眼直說，「完全沒跟我討論就買了，這樣合理嗎？」

原PO表示，雖然父母不斷地向她說，房產之後都會留給她和弟弟，但結婚買房並不在她的人生規劃裡，身上的存款她是計畫未來到國外打工換宿用，同時她認為家裡明明沒有多餘的錢，卻還要再負擔房貸，做出超出自己能力範圍的事。

原PO直言，真的無法接受未經過討論，就強迫她一起負擔房貸，她難過地說，「我不想為了一間房子吃土20、30年，根本是逼我放棄夢想，怎麼這麼自私。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「說不定以後根本不是妳的，都是妳弟弟的」、「名字是妳的才可以出錢，不然就是要轉帳留證據」、「要繳貸款先過戶到妳名下再說」、「這種事一定要說清楚，直接擺爛不繳不是個好辦法」、「房子有妳名字就出，有人都存不到頭期款」、「雖然妳爸媽這樣不太尊重妳，但依房價漲成這樣，對未來的妳應該比較有優勢」。