美國總統拜登18日騎自行車時不慎摔倒，隨扈蜂擁而上。

美國總統拜登18日上午騎自行車時不慎摔倒，他隨後表示自己沒事，當天下午他參加完彌撒後又被記者追問身體是否真的無恙，他索性當場跳起來，還握拳示意，用行動證明自己真的沒事。

79歲的拜登18日上午與第一夫人吉兒（Jill Biden）在德拉瓦州（Delaware）雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）騎自行車，在過馬路時拜登似乎準備騎向一旁群眾，當他停下時右腳似乎被踏板卡住，導致他整個人重心不穩向右摔倒在地，他倒地後大批隨扈也立即衝上前。

拜登後續對記者表示自己「沒事」，白宮也發布新聞稿指出拜登沒有因為摔車擦傷或瘀傷，白宮官員也強調，拜登不需要醫療處置。

《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登當天上午摔車後，後續仍參加當地聖埃德蒙羅馬天主教堂（St. Edmond Roman Catholic Church）的彌撒，當他走出教堂準備離開時，現場記者大喊「您感覺如何？」

面對記者關心，拜登一語不發，突然就在教堂階梯上雙腳跳了起來，畫面顯示他一連跳了三下，邊跳邊擺動雙手向記者示意，最後甚至雙手握拳揮舞，證明自己狀態很好。

President @JoeBiden departs church Saturday evening and motions that he’s doing fine after falling over on his bike. pic.twitter.com/JwLhSmcXTP — Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022

拜登跳完後，發問記者及他本人都笑了出來，守在對街的大批支持群眾也發出歡呼聲。