大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」被爆混大陸製劣品，食藥署署長吳秀梅受訪表示，不是應該要譴責違法廠商嗎？對此，民進黨立委林淑芬今（19日）痛批，「譴責違法廠商？全世界就你吃案讓違法快篩劑輸入台灣，傷害國人健康的吳秀梅最沒資格講這一句話！」

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」被爆混大陸製劣品，食藥署14日宣布，即起禁止輸入及販賣。林淑芬今透過臉書批評，廠商提供偽造資料詐騙政府，本來是違法廠商的錯，食藥署4月26收到偽造的申請資料，沒有審查書面資料的能力，總要有google查詢的能力吧。

民進黨立委林淑芬今（19日）痛批，「譴責違法廠商？全世界就你吃案讓違法快篩劑輸入台灣，傷害國人健康的吳秀梅最沒資格講這一句話！」（報系資料照）

她質疑，沒看到3月11日美國FDA的公告，也要看美國艾康公司網頁4月15日的新聞稿，就算都沒能力查詢書面資料的真偽，5月10日讓違法廠商取得許可，但醫優科技分別在5月12日、5月13日兩次和食藥署檢舉Rapid Test已經改包裝偽冒Home Test流入市面，食藥署也該查一下。

林淑芬表示，結果食藥署仍然無動於衷，繼續包庇。吳秀梅瀆職、包庇、沒能力審查把關，檢舉還故意吃案，放任廠商輸入改包裝、不合格的快篩流入市面，讓人民的健康權利受損，妨礙台灣防疫，讓違法廠商詐騙公部門。

她批評，東窗事發後，吳秀梅仍然說謊欺上瞞下，現在除了吃案，裝作沒有檢舉案，還出來說這一切都是不肖廠商的問題，大家一起譴責違法廠商「全世界就你吃案傷害國人健康的吳秀梅最沒資格講這一句話。」