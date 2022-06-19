全球各大央行在美國聯準會（Fed）領頭下，紛紛投身升息陣營抗通膨，市場憂心全球經濟被逼向衰退打擊能源需求，17日國際油價暴挫近7％來到4周低點。Fed下升息猛藥也重創幣圈，比特幣18日跌破2萬美元關卡。

上周五倫敦布蘭特期油收跌6.69美元或5.6％，收在每桶113.12美元。紐約西德州中級原油期貨（WTI）收跌8.03美元或6.8％，報每桶109.56美元。

布蘭特期油創5月20日來收盤新低，WTI則收在5月12日來最低點。此外，上周五布蘭特期油收跌近6％，寫下5月初來最大單日跌幅；WTI收盤跌幅逼近7％，為3月底來之最。

周線方面，布蘭特期油是5周來首度收黑；WTI則是8周來首次收跌。

上周超級央行周，除日本維持寬鬆現狀外，美國、英國和瑞士央行皆吹響升息號角，Fed更是一舉升3碼，創28年來最大升幅。除緊縮貨幣潮加深經濟衰退疑慮，美元指數上周漲到2002年12月來新高，也給油價帶來壓力。

外匯交易商萬達（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示：「美元強彈，俄羅斯暗示會擴大原油出口，全球衰退恐慌升高，原油價格因而崩跌。」

Fed為對抗通膨巨獸下升息猛藥，導致投資人自各式風險資產撤退，從股票到加密貨幣幾乎無一倖免。央行收緊貨幣政策加劇流動性緊縮，幣圈投資人捉襟見肘陷入財務困境。

加密貨幣借貸平台Celsius爆財務危機，投資方似無意金援，上周宣布暫不讓用戶提款轉帳，恐面臨破產命運。加密貨幣基金「三箭資本」（Three Arrows Capital）也瀕臨破產邊緣，陷入清算危機。

根據數據分析公司Coin Metrics，比特幣價格周六摜破2萬美元，此全球最受歡迎的加密貨幣在24小時內挫跌9％，跌到19,217.81美元。比特幣上回2萬美元大關失守，要回溯到2020年12月。

第2大加密貨幣以太幣，則暴跌10％來到997.75美元，是去年1月來最低價位。