對於有民眾質疑，為何抗病毒藥物不足？如果能拿醫師處方箋到藥局領藥不是很好？美麗島電子報董事長吳子嘉痛批，陳時中搞這些亂七八糟的事情，導致民調下滑，「罪有應得！」

對於有民眾質疑，Omicron爆發後，為何疫情中心未買足抗病毒藥物？讓民種可以持醫師處方箋到藥局領藥？提早服用提早痊癒不是很好？

美麗島電子報董事長吳子嘉18日在《董事長開講》網路節目中認為，這是很簡單的事情，但現在發現台灣要開抗病毒藥卻很麻煩。

吳子嘉痛批，陳時中現在民調下滑，「罪有應得！」

民調專家說話了！「這數字」竟藏台北市長恐怖玄機 網嚇呆
台北市長選戰最新民調 專家驚：他恐拖垮民進黨
快篩劑頻出包 他翻出吳秀梅曾辯高端「搞不好是更好」痛批：下台

#九合一選舉 #台北市 #吳子嘉 #陳時中 #民調