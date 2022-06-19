對於有民眾質疑，為何抗病毒藥物不足？如果能拿醫師處方箋到藥局領藥不是很好？美麗島電子報董事長吳子嘉痛批，陳時中搞這些亂七八糟的事情，導致民調下滑，「罪有應得！」
對於有民眾質疑，Omicron爆發後，為何疫情中心未買足抗病毒藥物？讓民種可以持醫師處方箋到藥局領藥？提早服用提早痊癒不是很好？
美麗島電子報董事長吳子嘉18日在《董事長開講》網路節目中認為，這是很簡單的事情，但現在發現台灣要開抗病毒藥卻很麻煩。
吳子嘉痛批，陳時中現在民調下滑，「罪有應得！」
對於有民眾質疑，為何抗病毒藥物不足？如果能拿醫師處方箋到藥局領藥不是很好？美麗島電子報董事長吳子嘉痛批，陳時中搞這些亂七八糟的事情，導致民調下滑，「罪有應得！」
對於有民眾質疑，Omicron爆發後，為何疫情中心未買足抗病毒藥物？讓民種可以持醫師處方箋到藥局領藥？提早服用提早痊癒不是很好？
美麗島電子報董事長吳子嘉18日在《董事長開講》網路節目中認為，這是很簡單的事情，但現在發現台灣要開抗病毒藥卻很麻煩。
吳子嘉痛批，陳時中現在民調下滑，「罪有應得！」
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