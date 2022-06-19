桃園一名劉姓媽媽，2018年間在公車站向不認識的蔡姓男子借奶粉錢，蔡男心軟便出借2000元，未料劉女後續接連以孩子醫藥費等理由，借走共計32萬元，蔡男拿不回借款憤而報警，才驚知被劉女欺騙。桃園地院審結，依詐欺罪，判其7月徒刑，沒收犯罪所得32萬2千元。可上訴。

判決書指出，單親的劉女2018年10月間在桃園一處公車站前，向蔡男表示「沒錢買奶粉」，往後1個月內，劉女接續以大兒子發燒、大兒子要到皮膚科做冷凍治療、繳機車貸款、償還當鋪費用、修車費等理由，向蔡男借走共計32萬2千元。

全案曝光關鍵在，劉女借錢後，交付蔡男一本領收簿作為借款紀錄，隨即杳無音訊，蔡男發覺聯絡不上劉女，遂報警提告。

對此，劉女坦承有向蔡男借錢，但否認詐欺，稱當初向蔡男借錢時，有在領收簿上寫下借錢原因；劉女辯護人也稱，劉女並未用詐術，蔡男並沒有陷於錯誤，更無財物損失。

桃園地院勘驗證據，發現蔡男與劉女是在路邊認識，蔡男多次借款給劉女，僅是出於同情心，看劉女可憐，此外，劉女也無購買奶粉、帶發燒大兒子就醫、繳機車貸款等紀錄，認定劉女的確涉犯詐欺罪，審酌後依詐欺取財罪，處7月徒刑，沒收犯罪所得共32萬2千元。可上訴。