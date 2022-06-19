標普指數和那斯達克指數上周五小漲，但三大指數周線仍黑，已墜入熊市的標指寫下2020年來最慘單周表現。聯準會（Fed）料猛催升息油門打通膨，投資人對經濟軟著陸的信心全失，美股本周賣壓恐怕依然沉重。

上周五三大指數僅道瓊工業指數收黑，收跌0.13％，報29,888.78點，是繼周四後二度失守3萬點大關。周四道指跌破3萬點，係去年1月以來首見。

標普500指數收漲0.22％，收在3,674.84點。那斯達克指數終場漲1.43％，以10,798.35點作收。

周線方面三大指數慘跌，皆是連3周收黑。標指周跌5.8％，係最近11周來第10周下跌，繳出2020年3月、亦即疫情爆發以來最大單周跌幅，而且旗下11大類股上周五的收盤跌幅，與前波高點比都超過15％。

道指周跌4.8％，是近12周來第11周收黑， 為2020年10月以來最差單周表現。科技股為主的那指周跌4.8％。

通膨未如預期觸頂還變本加厲，Fed加大打擊力道，上周例會一口氣升息3碼，創1994年來最大升幅，同時暗示未來緊縮貨幣不會手軟。

Fed主席鮑爾本周又將赴國會作證，證詞料堅守鷹派立場，持續擴大升息直到馴服通膨巨獸為止。

美國銀行股票策略師卡普爾（Ajay Singh Kapur）在17日致客戶報告中指出，投資人現在是時候停止與聯準會對幹，摒除逢低買進（buy-the-dip）的心態。

該分析師寫道：「在熊市，英雄主義會受到懲罰，逞強沒有必要，建立投資組合時膽小一點好。」

新屋開工及房貸申請件數大跌，顯示美國房市急速冷卻，消費者信心也挫至歷史低點。投資人和策略師似乎對聯準會實現軟著陸的能力失去信心，因此當經濟數據惡化，會放大Fed升息對市場的衝擊。

即便是偏向樂觀的經濟學家，也認為美國經濟前景坎坷。摩根大通分析師費羅里（Michael Feroli）表示，鮑爾在平衡抗通膨與經濟成長雖大致成功，但衰退機率還是不小。