許多5至11歲的學童之前已接種過第一劑疫苗，教育部近日發文給各地方政府及學校，學童接種莫德納疫苗作業由地方政府視接種間隔規畫啟動，BNT疫苗自6月22日起協調安排指定合約醫療院所辦理接種作業。此外，除非有特殊情形，學童第二劑和第一劑應以接種相同品牌疫苗為原則。

教育部表示，目前國內處於Omicron變異株社區流行期間，建議滿5歲至11歲幼童應完成兩劑疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。而根據研究，滿5歲至11歲族群第二劑接種後發生不良反應通報率低於12歲以上族群，經考量國內疫情並參酌各國疫苗接種政策，由原來相隔12周，調整為「建議兩劑間4至8周以上」。

教育部說，基於目前尚無兒童族群以不同廠牌疫苗完成基礎劑接種的安全性及有效性數據，建議兒童族群以相同廠牌疫苗完成兩劑接種，惟特殊情形（如第一劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等）下，可以不同廠牌疫苗完成兩劑接種。

有關5至11歲學童第二劑疫苗接種作業，教育部說，莫德納疫苗接種由地方政府視接種間隔規畫啟動，BNT疫苗則是22日起開始施打，但鑑於6月下旬適逢期末考期間，之後將進入暑假，因此請學校與衛生單位協調規畫提供兒童接種第二劑疫苗。

教育部說，接種作業可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行，針對在學學童，請地方政府請學校先行協助調查校園集中接種意願，提供家長「疫苗接種須知及評估暨意願書」，由學校回收並彙整統計意願人數，以讓接種作業順利進行。